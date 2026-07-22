Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 111 подписчиков

«Артек» готов возобновить работу, как только позволит ситуация

«Артек» готов возобновить работу, как только позволит ситуация

На площадке лагеря «Солнечный» в МДЦ «Артек» состоялось расширенное совещание по развитию «Артека». Министр просвещения российского правительства Сергей Кравцов, выступая, заверил, что «Инфраструктура «Артека» готова к приему детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии