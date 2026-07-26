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Аргументы и Факты

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Путин: Россия не начинала войну на Украине и не является агрессором

Путин: Россия не начинала войну на Украине и не является агрессором

Россия не начинала конфликт на Украине и не является агрессором. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

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