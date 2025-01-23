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Царьград

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Трамп разрешил депортацию нелегалов через DEA, ATF и Службу маршалов

Трамп разрешил депортацию нелегалов через DEA, ATF и Службу маршалов

Президент США Дональд Трамп предоставил полномочия депортации нелегальных мигрантов федеральным агентствам DEA, ATF и Службе маршалов.

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