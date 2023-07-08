Тысяча и одно мнение Смотрю на ютубе передачу "В гостях у Гордона". Так, так, так, давайте без осуждений, ладно? - исключительно в научных целях) Точнее даже не так.
И Путин такой молодой, и к нам прямо из Грузии
Комментарии
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Андрей
в дурке день открытых дверей не прекращается годами...
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19 час.
AV
Andrey Volk
Два дебила это сила... Какие у них рыла одухотворенные.
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17 час.
Александр Денисов
Да у нас самих таких "журнашлюшек" пруд пруди. Наплодили за 30 лет "людей с образованием", но без трудовых навыков, все масс-медия ими набиты.
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13 час.
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