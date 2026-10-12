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Царьград

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В Петербурге начали строить временный мост для Широтной магистрали

В Петербурге начали строить временный мост для Широтной магистрали

В акватории Невы начали забивать стальные сваи для временного рабочего моста, с которого будут возводить опоры будущей разводной переправы в составе Широтной магистрали скоростного движения.

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