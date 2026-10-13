Guilfoyle’s Collapse Hands Democrats a Midterm Gift

“Kimberly Guilfoyle resigned Tuesday, and her spectacular collapse as highflying U.S. Ambassador to Greece comes just three weeks before the midterm elections,” the Wall Street Journal reports.
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