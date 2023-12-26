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В ходе беспорядков в Белграде митингующие нападали на полицейских

В ходе беспорядков в Белграде митингующие нападали на полицейских

Стало известно, что в ходе беспорядков в Белграде ранения получили сотрудники сербской полиции. Напомним, что 24-25 декабря в Сербии прошла волна протестов, поддержанная западными правительствами и спецслужбами.

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