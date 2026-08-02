Пищевой эксперт Почапский: дешевая готовая еда в супермаркетах опасна

Эксперт в области пищевой безопасности Алексей Почапский в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему низкая цена на готовые блюда в супермаркетах — салаты, горячие позиции, нарезки — нередко оборачивается не выгодой, а угрозой здоровью покупателя.