Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами

Многие дела уже закрыли свои расследования. Преступники известны. Тогда почему нет суда и приговоров. Пора исполнять.

Виктор Гайдуков

Я думаю, что состав суда, скорее всего международного, будет сформирован перед подписание мирного договора России, США и коллективного Запада, а потом суд будет работать несколько лет и его решения будут обязательны для исполнения всеми странами мира.