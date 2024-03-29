Кирилл Стрельников Вчера Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором признается, что в период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024-го члены ВСУ подвергали российских военнопленных пыткам.
Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами
Комментарии
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В
Владимир
Многие дела уже закрыли свои расследования. Преступники известны. Тогда почему нет суда и приговоров. Пора исполнять.
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14 час.
Виктор Гайдуков
Я думаю, что состав суда, скорее всего международного, будет сформирован перед подписание мирного договора России, США и коллективного Запада, а потом суд будет работать несколько лет и его решения будут обязательны для исполнения всеми странами мира.
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8 час.
E
Eduard
Там на Украине русских с2014 года унижают и уничтожают,заливают зеленкой,но на Западе "прозрели" только к 2023 году!
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8 час.
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