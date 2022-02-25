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«Покупку Алберто можно назвать нервным срывом после ухода Азмуна. Хотя я предлагал Медведеву другого бразильца», - эксперт

«Покупку Алберто можно назвать нервным срывом после ухода Азмуна. Хотя я предлагал Медведеву другого бразильца», - эксперт

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказался по поводу атакующей линии «Зенита», в которую пришли два новобранца в лице Ивана Сергеева и Юри Алберто.

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