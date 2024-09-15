Боевики ВСУ сдали США русским. Карта, забытая в БМП Bradley, раскрыла военные планы Америки Юлия СоколоваНа месте поражения украинского отряда в зоне специальной военной операции (СВО) обнаружена удивительная находка, которая вновь подтверждает информацию о подготовке американских военных к возможным действиям против России, пишет aif.
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