Напитки, вызывающие вздутие

Газообразование – пищеварительная проблема, вызываемая чаще всего питанием. Помимо нездорового питания, причиной возникновения этой неприятности могут послужить напитки, которые вы привыкли употреблять почти каждый день.
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