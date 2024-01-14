Российские военные нанесли поражение живой силе ВСУ на запорожском направлении

РИАМО - 14 янв. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на запорожском направлении, сообщает глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
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