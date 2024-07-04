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Новости экономики России

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"Газпром" начинает выдыхаться

"Газпром" начинает выдыхаться

Индекс Мосбиржи продолжает лихорадить. После нескольких дней неплохого роста инвесторы стали фиксировать прибыль по позициям, поскольку Центробанк вновь пугает продолжительным периодом высоких процентных ставок, а глава ВТБ Андрей Костин и вовсе заявил о том, что ряд крупных эмитентов размышляют о делистинге акций.

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