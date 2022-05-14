«Вашингтон» вылетел в 1-м раунде в 4-й раз подряд. После титула в 2018 году клуб не выиграл ни одной серии плей-офф

«Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф в 4-й раз подряд. «Кэпиталс» проиграли «Флориде» (2-4) и завершили свое выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

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