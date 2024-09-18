Что посмотреть в Туве и Кызыле: погружение в центр Азии

Тува — это край, где первозданная природа и древние традиции сливаются в гармонии. В рамках специального пресс-тура, организованного Русским географическим обществом (РГО), «Рамблер» погрузился в уникальную культурную атмосферу региона.
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