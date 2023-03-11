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Зоны без проезда для электросамокатов появятся в Петербурге в 2023 году

Зоны без проезда для электросамокатов появятся в Петербурге в 2023 году

Такие ограничения для владельцев самокатов вступят в силу после подписания соглашения между Комтрансом и кикшеринговыми компаниямиВ Санкт-Петербурге появятся зоны, где не разрешается передвигаться на электросамокатах.

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