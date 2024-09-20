Жители Подмосковья теперь могут заказать уборку на кладбище

Уборку на могилах родных можно заказать дистанционно у официальных "ритуальщиков".Дистанционно присматривать за могилками родных и близких пока нельзя, а вот убраться там, если нет возможности доехать на кладбище - пожалуйста.
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