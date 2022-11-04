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Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 195 тысяч рублей

Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 195 тысяч рублей

«Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации иным гражданам Российской Федерации, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — говорится в указе.

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