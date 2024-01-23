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Пермь может посетить полпред президента России в ПФО

Пермь может посетить полпред президента России в ПФО

Чиновник проведет совещание о ходе подготовки Перми к президентским выборамПо информации «Ъ-Прикамье», 25 января Пермь может посетить полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

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