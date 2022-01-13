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Власти Турции поддерживают взгляд США на события в Казахстане — Cumhuriyet

Власти Турции поддерживают взгляд США на события в Казахстане — Cumhuriyet

Взгляд на ввод российских войск в Казахстан от лица ОДКБ как на «вторжение» — это позиция США, которую поддержали провластные турецкие СМИ и сама администрация Турции, заявил 10 января журналист Мехмет Али Гюлер в своей статье для газеты Cumhuriyet.

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