Блинкен заявил, что шокирован и опечален стрельбой на митинге Трампа

Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что шокирован и опечален стрельбой на митинге бывшего президента США Дональда Трампа, произошедшей 13 июля в Пенсильвании.
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