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В Иркутской области задержали предупреждавшего мигрантов об облавах полицейского

В Иркутской области задержали предупреждавшего мигрантов об облавах полицейского

В Иркутской области задержали силовика, который сливал мигрантам сведения об облавах на нелегалов. Капитан полиции предупреждал о готовящихся рейдах и проверках гражданина Китая, сообщает телеграм-канал «112».

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Низяяя. У нас дерьмократия.
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1 д.
Александр Ткаченко
Ещё можно и нужно морду набить. А действенней будет полная конфискация всего барахла.
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1 д.
Александр Ляшенко
А его допросили и отпустили под подписку о невыезде! С какой целью?
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1 д.

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