В Иркутской области задержали предупреждавшего мигрантов об облавах полицейского

В Иркутской области задержали силовика, который сливал мигрантам сведения об облавах на нелегалов. Капитан полиции предупреждал о готовящихся рейдах и проверках гражданина Китая, сообщает телеграм-канал «112».
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