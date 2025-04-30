Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Конфискат недвиж., Кайло, тачка, пайка за норму..На обломках систе...
  • Maxim
    Конфискат недвиж.  и пусть болтает..Шойгу не верит в ...
  • Анатолий Страшко
    Ни в коем случае. Крупнейшую АЭС Европы отдать кому-то? Да по сути эта АЭС для нас печатный станок и валюты и рублей....Русатом готов к д...

Политики лебезят, войска – ненавидят: Пентагон прикрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Политики лебезят, войска – ненавидят: Пентагон прикрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Министерство обороны США закрыло феминистскую программу ООН.Глава Пентагона Пит Хегсет радостно объявил о завершении очередной программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), касающуюся расширения прав и возможностей женщин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх