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Победные броски Спенсера Динуидди и Лонни Уокера – в Топ-10 моментов матчей НБА 16 марта

Победные броски Спенсера Динуидди и Лонни Уокера – в Топ-10 моментов матчей НБА 16 марта

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 16 марта. Топ-10 возглавили авторы победных 3-очковых Спенсер Динуидди («Даллас») и Лонни Уокер («Сан-Антонио»).

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