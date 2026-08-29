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Земля

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Как продление ШМСД до КАД-2 перекраивает карту девелоперских интересов в Ленобласти

Как продление ШМСД до КАД-2 перекраивает карту девелоперских интересов в Ленобласти

Транспортные коридоры всегда были кровеносной системой любого мегаполиса, и когда их конфигурация меняется, это неизбежно запускает цепную реакцию во всех смежных отраслях.

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