FT узнала о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян

Газета Financial Times указала в своем материале, что арестованные Западом яхты, которые предположительно принадлежат богатым россиянам, стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров (людей, которые незаконно селятся в чужой собственности) .
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