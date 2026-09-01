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ТАСС

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Задержанная на Камчатке инициативно установила контакт с украинскими спецслужбами

Задержанная на Камчатке инициативно установила контакт с украинскими спецслужбами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянка, задержанная на Камчатке по подозрению в государственной измене, инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб.

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