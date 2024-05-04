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Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ

Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ

ВСУ на спокойных участках фронта укомплектованы примерно на 70%, а на направлениях наступления российских войск — приблизительно на 40%, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.

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Комментарии
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m
mikmik
&quot;Россия не хочет разрушать транспортную инфраструктуру&quot;, в которую вложили деньги приближенные гаранта.
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11 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены
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9 час.
мв
михаил валеев
Ну не нравится гарант свали туда где вас ждут и очень люблят
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2 час.

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