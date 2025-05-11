Джулиус Рэндл стал вторым игроком в истории «Миннесоты», оформившим трипл-дабл в плей-офф

Члену Зала славы такое удавалось трижды: 2 раза в 2000 году и 1 раз в 2004. 30-летний Рэндл в 3-м матче серии против «Голден Стэйт» записал на свой счет 24 очка, 10 подборов и 12 передач, оформив 15-й в карьере трипл-дабл и первый в составе «Миннесоты».