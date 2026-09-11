Константин Малофеев: "Врага снаружи не победить, не выжигая измену внутри"

Аркадий Волож не только уехал из России после начала специальной военной операции (СВО). Он, по сути, отрёкся от страны.
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