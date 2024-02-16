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Закон и Порядок

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Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами. Отказался

Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами. Отказался

Путин отказался участвовать в дебатах перед выборами Президента России. (а с кем дебаты то проводить? с этой, гм, простите шушерой мелкотравчатой?)  Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами.

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Комментарии
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Александр Рожков
Тьфу-у-у!
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