«Мальчик», — Пугачева заявила о беременности

В то время как с карьерой у Аллы Борисовны все было хорошо… и даже отлично, семейной жизнью у нее не складывалось, хотя браки и попытки создать крепкую семью, в которой отношения будут основаны на доверии и любви, были.
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