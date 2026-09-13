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Вечерний Новосибирск

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Ровно 120 лет назад в Новосибирске спела «русская Золушка» Анастасия Вяльцева

Ровно 120 лет назад в Новосибирске спела «русская Золушка» Анастасия Вяльцева

В сентябре 1906 года в Новониколаевске выступила знаменитая и самая богатая певица России Анастасия Вяльцева.

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