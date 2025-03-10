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В "Факеле" назвали абсурдом обвинения игрока Божина в расизме

В "Факеле" назвали абсурдом обвинения игрока Божина в расизме

Главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов назвал абсурдом обвинения в адрес игрока команды Сергея Божина, которого подозревают в проявлении расизма в адрес футболиста петербургского "Зенита" Лусиано Гонды.

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