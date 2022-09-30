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Нужно думать не о том, что над землей во Владивостоке, а что под землей - Павел Крестов

Нужно думать не о том, что над землей во Владивостоке, а что под землей - Павел Крестов

Почему Владивостоку не удается превратиться в цветущий город-сад? Для чего выводить специальные дальневосточные семена? Как растения могут предупреждать тайфуны и свидетельствовать о глобальном потеплении? Об удивительных, неожиданных и подчас шокирующих моментах в озеленении Приморья в большом интервью ИА PrimaMedia рассказал доктор биологических наук, директор ФГБУ Ботанический сад-институт ДВО РАН Павел Крестов.

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