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Царьград

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Странности в сводке Минобороны. Таких показателей давно не было - что происходит?

Странности в сводке Минобороны. Таких показателей давно не было - что происходит?

В сводке Минобороны эксперты заметили странности. Таких показателей не было давно - что происходит?Министерство обороны России регулярно сообщает официальные данные по сбитым украинским дронам.

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