Умерла заместитель министра региональной политики НСО Светлана Шибаева

Светлана Семеновна окончила Новосибирский педагогический университет. Возглавляла центр по связям с общественностью Сибирского государственного университета путей сообщения, работала в комитете по транспорту, дорожному комплексу, связи и информационным ресурсам Новосибирского областного Совета депутатов.
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