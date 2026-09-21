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Царьград

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Испанская федерация продлила контракт с тренером де ла Фуэнте до 2032

Испанская федерация продлила контракт с тренером де ла Фуэнте до 2032

Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте продлил контракт с командой до 2032 года. Под его руководством сборная одержала победы в Лиге наций 2023 года, чемпионате Европы 2024 года и чемпионате мира 2026 года.

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