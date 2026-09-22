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Регионы России

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Кремль требует отмены западных санкций против российских предпринимателей

Кремль требует отмены западных санкций против российских предпринимателей

Москва настаивает на полной отмене санкций, введённых западными странами в отношении российских граждан и бизнесменов, заявляет пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков 22 сентября.

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