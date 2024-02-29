В херсонском транспорте появится общегражданский проездной. А тем временем в Краснодаре президент "СТК" Иван Петров рассуждает о том, что проезд у нас должен стоить целых 80 рублей.
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В херсонском транспорте появится общегражданский проездной. А тем временем в Краснодаре президент "СТК" Иван Петров рассуждает о том, что проезд у нас должен стоить целых 80 рублей.