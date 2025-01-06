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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Легков: «Уверен, Нортуг считает «Тур де Ски» скучным, во-первых, по причине того, что нет российских спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Нортуг ранее заявил, что лыжная многодневка стала «намного скучнее».

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