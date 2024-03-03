Президент Словакии Чапутова раскритиковала встречу главы МИД Бланара с Лавровым

ИИ

Иван Иваныч

А что эта дура Зузана Чапутова считает, что контактов даже в культурной и военно-мемориальной сферах быть не должно? Глупая она какая то! Россия- самодостаточная страна, она без Европы прекрасно обойдется, тем более, что во всех сферах европейцы подвели, не договороспособными оказались. Есть Словакия- нет Словакии- в РФ от этого ни холодно, ни жарко. Будет РФ работать с другими партнёрами, главное- ключевые отрасли должны быть завязанными на исключительно российские комплектующие, материалы, оборудование. К примеру- сейчас нужно срочно устранять отставание в производстве процессоров- привет Гайдарам, Чубайсам и прочим "реформаторам".