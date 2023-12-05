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«Зенит» получил приоритетное право покупки двух игроков «Црвены Звезды»

Спонсором «Црвены Звезды» является «Газпром». Футбольный клуб «Зенит» имеет приоритетное право на приобретение 19-летнего нападающего Йована Миятовича и 21-летнего новозеландского полузащитника Марко Стаменича у «Црвены Звезды».

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