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Царьград

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SHOT: студентов заставляют устраивать банкет для успешной защиты диплома

SHOT: студентов заставляют устраивать банкет для успешной защиты диплома

Выпускники вузов рассказывают, что им даже выдают список обязательных блюд и напитков.Защита диплома студентам теперь стоит не только кучи нервов и бессонных ночей, но и довольно много денег.

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