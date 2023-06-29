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495 метров Швейцарии являются частью России. История участка началась в 1898 году

495 метров Швейцарии являются частью России. История участка началась в 1898 году

Россия c 1898 года официально владеет участком Швейцарии площадью 495 метров. Никто не оспаривает принадлежность этой территории, а история этого странного участка началась в конце XIX века, в одну из годовщин с перехода Суворова через Альпы.

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