495 метров Швейцарии являются частью России. История участка началась в 1898 году

Россия c 1898 года официально владеет участком Швейцарии площадью 495 метров. Никто не оспаривает принадлежность этой территории, а история этого странного участка началась в конце XIX века, в одну из годовщин с перехода Суворова через Альпы.
Россия c 1898 года официально владеет участком Швейцарии площадью 495 метров. Никто не оспаривает принадлежность этой территории, а история этого странного участка началась в конце XIX века, в одну из годовщин с перехода Суворова через Альпы.
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