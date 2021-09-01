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Экономика капитализма катастроф

Экономика капитализма катастроф

Крис Макинтош Если мы взглянем на то, что творится, то мне кажется совершенно очевидным, что происходит скоординированный снос целых стран, их бизнес-​секторов, и в связи с этим финансовым крахом внедряется подход "сверху вниз “к” устранению" краха.

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