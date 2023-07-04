PRIMPRESS.RU

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    За такую зарплату пусть работодатели трудятся!!!!«Почта России» те...
  • Игорь Ямкач
    Кстати неплохо бы штрафовать и за неправильную парковку, бросают после покатушек где попало и как попало, а ведь по и...В России планирую...
  • Геннадий Бережнов
    А те которые дойти не смогут, их видимо сначала подлечат!Указ подписан. Пе...

Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо получат владельцы новых СберКарт

Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо получат владельцы новых СберКарт

Владельцы новых дебетовых СберКарт за покупки в СберМаркете получат кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 10% от стоимости и смогут поучаствовать в розыгрыше промокодов на общую сумму 520 000 рублей на заказ продуктов в одноименном сервисе доставки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх