Сечин назвал торговлю в нацвалютах необходимой для экспорта нефти из России

Для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, использование своп-линий, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями, сказал главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в ходе Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.