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Гинцбург: все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом

Гинцбург: все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом, поэтому у клинических испытаний вакцины "Спутник М" необходимо изменить протокол, сообщает "Интерфакс".

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