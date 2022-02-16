Гинцбург: все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом, поэтому у клинических испытаний вакцины "Спутник М" необходимо изменить протокол, сообщает "Интерфакс".